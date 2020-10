Dansk dokumentarselskab er hyklere. De elsker guld og smukke #MeToo-skåltaler, men rydder ikke op, når det koster i egen butik

Danish Documentary har over en lang årrække været med til at ændre dansk film. Både i værker og hvordan branchen tager sig ud. Men da de selv skulle vælge mellem verdenssucces i samarbejde med Feras Fayyad og at leve op til egne værdier, fejlede de. Lærdommen er, at #MeToo hverken handler om køn eller klask i røven, men om magtmisbrug.