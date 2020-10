Danmarks mest magtfulde filmmand: »Foregår der ulovlig sexchikane på et filmset, er det i princippet ikke en sag for os«

Det Danske Filminstitut burde have reageret på et brev fra en sydkoreansk filmfestival om, at instruktøren Feras Fayyad havde optrådt seksuelt krænkende over for en kvindelig medarbejder ved festivalen.

Sådan lød meldingen mandag i Berlingske fra instituttets direktør, Claus Ladegaard, efter at Ekstra Bladet forinden havde beskrevet anklager om, at Feras Fayyad havde krænket en ansat i filmselskabet Danish Documentary seksuelt og var blevet bortvist fra festivalen i Seoul med tilsvarende begrundelse. Her var instruktøren rejst til for at promovere filmen ’Last Men in Aleppo’, som var støttet med offentlige midler af filminstituttet.

Selv om Det Danske Filminstitut ikke havde finansieret selve instruktørens rejse til Sydkorea, burde man have undersøgt sagen, sagde Ladegaard til Berlingske.