Biografer i oprør over Disneys beslutning om at udgive ny storfilm direkte til streaming

For de nye danske kunder hos streamingtjenesten Disney+ er det gode nyheder. Men biografer på tværs af Europa river sig i håret i frustration over, at Disney for anden gang dette efterår lader en potentiel blockbuster få premiere på tv-skærmen i stedet for på det store lærred.

For fra 25. december kan man streame den nye Pixar-tegnefilm ’Soul’ på Disney+. Ligesom man fra 4. december kan streame live-action-udgaven af ’Mulan’. I stedet for at lade filmene få premiere i de biografer, som den seneste tid har været hårdt ramt på grund af covid-19-pandemien, sender filmstudiet dem altså direkte ud på egen streamingtjeneste.

Det møder nu kritik fra de biografer, der i forvejen er hårdt presset oven på den ene udskudte storfilm efter den anden.

Christopher Nolan-filmen ’Tenet’ blev udskudt, indtil den endelig havde premiere i slutningen af august. Den nye Bond-film, ’No Time to Die’, blev først udskudt til efteråret 2020 og nu helt til april 2021. ’Wonder Woman 1984’ er udskudt. Og sådan kunne vi blive ved.

Disneys beslutning om nu at lade ’Soul’ få premiere direkte på streamingtjenesten har ifølge Den Internationale Sammenslutning af Biografer (Unic) »chokeret og forfærdet alle biografejere« i sammenslutningen.

I en fælles udtalelse skriver sammenslutningen, at »størstedelen af biograferne Europa over og i mange dele af verden er nu åbne og i stand til at tilbyde publikum en tryg og behagelig tilbagevenden. Biograferne har investeret massivt i at tilbyde den tryggest mulige oplevelse til deres publikum på baggrund af et lovende program for nye filmpremierer. Endnu en gang oplever de imidlertid, at en filmdistributør leverer et slag mod dem«.

De advarer om, at når filmstudierne igen beslutter at lade deres blockbustere få biografpremiere, kan det være for sent for mange europæiske biografer. USA’s næststørste biografkæde, Cineworld, har allerede midlertidigt lukket 536 biografer i USA og 127 biografer i Storbritannien i mangel på film at vise publikum.

’Soul’, der tilsyneladende vil kunne streames af kunder hos Disney+ i juledagene uden ekstra betaling, handler om en jazzmusiker (spillet af Jamie Foxx), hvis sjæl bliver skilt fra hans krop.

Den har allerede fået adskillige positive anmeldelser efter sin premiere på London Film Festival. Hos mediet Indiewire betegner anmelderen ’Soul’ som en af Pixars allerbedste film.