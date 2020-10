Hollywood-instruktør: Corona kan udrydde biograferne

For nogle år siden troede mange, at streamingtjenester som Netflix, HBO og Disney Plus ville tage livet af biograferne. Men det skete ikke.

Selv om flere og flere kunne vælge at se film hjemme i sofaen, var det store lærred i biograferne stadig så tiltrækkende, at det ikke betød noget for salget af billetter.

Men nu er biograferne for alvor truet. Af covid-19. Verden over er biografer lukket helt eller delvist ned på grund af coronapandemien.

Og nu advarer ’Wonder Woman’-instruktør Patty Jenkins om, at pandemien risikerer, at »udrydde« biograferne, skriver BBC.

»Hvis vi lukker dem ned, vil det være en proces, der ikke kan gøres om igen. Vi risikerer at miste biograferne for altid«, siger Patty Jenkins, der sammen med en række andre Hollywood-instruktører appellerer til, at man støtter de kriseramte biografer økonomisk under coronapandemien.

Masser af biograflukninger

Over hele verden slås biografer med meget lave besøgstal – dels fordi der på grund af smittefare er sat restriktioner på, hvor mange der må være i salen, og dels fordi en række af de store blockbustere som James Bond-filmen ’No Time to Die’ og ’The Batman’, der kunne trække publikum ind igen, er blevet udskudt.

Ifølge National Association of Theatre Owners risikerer 69 procent af de små og mellemstore biografer i USA at gå konkurs og lukke permanent, skriver BBC.

For nogle dage siden meddelte en af verdens største biografkæder, Cineworld, at den ville fyre 45.000 ansatte og lukke alle sine biografer i en periode.

Ifølge Patty Jenkins vil de mange biograflukninger medføre, at Hollywood-studierne ikke længere vil investere i biograffilm, men i stedet satse massivt på film, der kan distribueres digitalt via streamingtjenester eller salg på nettet.

For eksempel har Disney helt droppet biografpremiere på ’Mulan’ i USA for i stedet at satse på streaming.

»Der kan ske det samme, som foregik med musikindustrien, hvor en hel industri kan falde fra hinanden ved at lave noget, der ikke kan give overskud«, siger Patty Jenkins til BBC.