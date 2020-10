Disse tre film kæmper om at blive dansk oscarkandidat

’En helt almindelig familie’, ’Druk’ og ’Shorta’ er valgt til kapløbet om en dansk indstilling til en oscarnominering.

Det oplyser Det Danske Filminstitut.

De tre film dyster om at blive den danske film, der skal blive indstillet som det danske bud på en oscarnominering i kategorien Bedste Internationale Film.

Ifølge Claus Ladegaard, der er direktør for Det Danske Filminstitut og formand for komitéen, har det ikke været nogen nem opgave at vælge.

»Vores opgave i den danske komité er at vælge de tre film, som vi mener, har de bedste chancer for at komme langt i oscarkapløbet«.

»Det var ikke nogen nem opgave med de mange markante titler det seneste år. De tre kandidater havde alle en flot start på de store festivaler i Rotterdam, Cannes og Venedig, og anmelderne herhjemme og internationalt har været begejstrede«, siger Claus Ladegaard i en pressemeddelelse.

Den danske Oscar-komité Komitéen består, ud over formand Claus Ladegaard fra Det Danske Filminstitut, af Noemi Ferrer fra Producentforeningen, Ali Abbasi fra Danske Filminstruktører, Mette Heeno fra Danske Dramatikere, Jan Weincke fra Dansk Filmfotograf Forbund, Nanna Frank Rasmussen fra Danske Filmkritikere, Søren Søndergaard fra Danske Biografer og Filminstituttets afdelingschef for Fiktion, Marianne Moritzen.

Der er dog stadig et stykke vej til, at en af filmene kan modtage den eftertragtede guldstatuette 25. april næste år.

Komitéen, der består af repræsentanter fra filmbranchen og filminstituttet, træffer 18. november den endelige afgørelse om, hvilken af de tre film der bliver den danske oscarindstilling.

Regler og datoer

Hvert land kan indstille én film til nominering i kategorien International Feature Film.

Sidste år lå det samlede antal godkendte, indstillede film på 92.

Det Amerikanske Filmkademis regler for, hvornår en film skal have haft national biografpremiere for at være valgbar i kategorien International Feature Film, er på grund af corona forlænget med tre ekstra måneder.

Den samlede premiereperiode går dermed fra 1. oktober 2019 til 31. december 2020.

Der er fortsat krav om, at filmen er produceret uden for USA, og at den har et andet sprog end engelsk som det væsentligste dialogsprog.

Sidste 10 års danske oscarindstillinger 2020 Dronningen (May el-Toukhy) 2019 Den skyldige (Gustav Möller): Oscar-shortlistet 2018 Du forsvinder (Peter Schønau Fog) 2017 Under sandet (Martin Zandvliet): Oscar-nomineret 2016 Krigen (Tobias Lindholm): Oscar-nomineret 2015 Sorg og glæde (Nils Malmros) 2014 Jagten (Thomas Vinterberg): Oscar-nomineret 2013 En kongelig affære (Nikolaj Arcel): Oscar-nomineret 2012 Superclásico (Ole Christian Madsen): Oscar-shortlistet 2011 Hævnen (Susanne Bier): Oscar-vinder Vis mere

Deadline for indmelding til Det Amerikanske Filmakademi er i år rykket fra 1. oktober til 1. december. Herefter vurderes de indstillede film, der reduceres til en shortliste på ti film.

Den 9. februar annonceres alle shortlister, herunder også de ti film i den internationale kategori, som har chancen for at blive en af de fem nominerede titler.

Alle Oscar-nomineringer, inklusive de fem film i kategorien International Feature Film, udmeldes den 15. marts.

Den 93. Oscar-prisuddeling afholdes den 25. april i Los Angeles.

Ritzau/kultur@pol.dk