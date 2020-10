»Jeg kan ikke trække vejret!«, lyder det fra den 19-årige Talib Ben Hassi, hvis sorte ansigt presses mod jorden af en hvid arm på en politistation i det allerførste billede af det danske actiondrama ’Shorta’.

Med den åbningsreplik skriver det debuterende instruktørpar Anders Ølholm og Frederik Louis Hviid deres film direkte ind i den aktuelle Black Lives Matter-bevægelse. Talib dør af sine kvæstelser, og forbrydelsen vækker optøjer i den fiktive danske ghetto Svalegården.

Men ’Shorta’ (arabisk slang for politi) er ikke en politisk film. Det er først og fremmest en vellykket actionfyldt genrefilm med bestemte koder. Så plottet er set før. To betjente er fanget i en ghetto med blodtørstige kriminelle. Den ene er en regelrytter uden ghettoerfaring, den anden en korrupt veteran, der har lært, at man ikke gør forskel i et hårdkogt miljø med humanistiske idealer.