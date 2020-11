5 hjerter: Verdens mest hypede tv-serie holder niveauet i anden sæson

Med lavmælte mørke toner fra en violin indledes anden sæson af tv-serien ’The Mandalorian’. Det er den melodisløjfe, vi kender fra blokfløjten i første sæson. I et lavere tempo godt nok, men det er den. Så er vi der igen. Suget ud af vores egen galakse til et fjernt sted, som alligevel føles så nært og hjemligt.

Da ’The Mandalorian’ havde premiere på den nye streamingtjeneste Disney+ i USA for et år siden, blev den øjeblikkeligt den mest efterspurgte tv-serie, langt foran både Netflix’ ’Stranger Things’ og HBO’s ’Game of Thrones’. Og under coronakrisen, hvor en hel verdens tv-seere har brugt rekord meget tid foran skærmen, bredte triumfen sig globalt, efterhånden som Disney lancerede sin streamingtjeneste i flere lande.

Star Wars-serien om den ansigtsløse dusørjæger iklædt en rustning af beskar-stål er blevet et popkulturelt fænomen med alt, hvad det indebærer af memes og merchandise, mens en lille grøn birolle med store ører er blevet adopteret af et globalt publikum, der har døbt den Baby Yoda.