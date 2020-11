5 hjerter: Endelig får japansk klassiker dansk biografpremiere. Og den er én lang visuel fest

Det er da ikke en dag for tidligt, at danske biografer viser den japanske mestertegner Katsuhiro Ôtomos dystopiske kraftudladning af en tegnefilm med den korte, gådefulde titel ’Akira’. Det er sådan set 32 år for sent.

Men forsinkelsen rummer en fordel. Forklaring følger: Efter at have fuldendt den banebrydende trykte 20-binds manga af samme navn, påbegyndt i 1982 og udgivet på dansk i en vestligt nyredigeret version 1998-2004, var tegneren nemlig allerede klar med premiere på animé-udgaven af historien i 1988.

Med den premiere og samme år Hayao Miyazakis charmerende gennembrud med ’Min nabo Totoro’ blev 1988 et skelsår, der satte nye standarder for den japanske animationsbranche. Begge film sprudler af original visuel fantasi og distinkt detaljerigdom, men er ellers diametralt modsatte mesterværker. De er dog begge hjørnesten i animé-kunsten. Miyazakis øvrige produktion har vi i mellemtiden fået rig lejlighed til at se i danske biografer, men ikke ’Akira’.