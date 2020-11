Derfor sagde hun op: Kvindelig producent pressede stjerneskuespiller til nøgenscener

I et nyt interview tager stjerneskuespiller Ruth Wilson for første gang bladet for munden omkring sin abrupte exit fra den Emmy-belønnede tv-serie ’The Affair’ tilbage i 2018.

Arbejdsmiljøet var ifølge Wilson blevet »giftigt«, og hun anklager særligt den kvindelige medskaber af serien Sarah Treem for at presse på for at få flere og – for historien – ligegyldige nøgenscener. Det skriver Stylist.

»Det var før MeToo og Harvey Weinstein, men mine instinkter talte meget højt. Jeg følte, at det, der foregik, var forkert. Og jeg følte mig usikker. Jeg tror, det vigtige er, at jeg sagde fra. Jeg havde en stemme, og jeg stod op for mig selv«, siger Wilson i interviewet.

Indtil nu har Wilson, der er aktuel i HBO-serien ’His Dark Materiels’, sagt til The New York Times, at det handlede om uenigheder om løn. Andet er alene kommet fra anonyme kilder.

I forbindelse med at Ruth Wilson oprindelig skrev under på sin kontrakt på ’The Affair’, gik hun med til fuld nøgenhed. Noget, der var svært at undgå i en serie om netop en seksuel affære mellem to gifte mennesker.

Før exitten tilbage i 2018 var der dog begyndt at være flere og mere seksuelt eksplicitte nøgenscener, end Ruth Wilson mente var nødvendigt. Og selv om hun ganske vist var indforstået med nøgenhed, skal der ifølge den amerikanske skuespillerforening stadig være mening med nøgenscenerne, som også skal udføres med respekt for skuespilleren.

Nu bekræfter Ruth Wilson så endelig selv, at det var et skænderi med Sarah Treem omkring antallet og karakteren af nøgenscenerne, der i sidste ende fik Wilson til at forlade serien.

Taler for kvinder

Det er langtfra første gang, at Sarah Treem anklages for at have presset Ruth Wilson og andre på produktionen til at være nøgne mod deres vilje.

Sidste år lavede The Hollywood Reporter en større granskning af produktionsmiljøet, som flere unavngivne kilder kaldte skadeligt.

Treem selv benægtede dengang, at hun skulle have opført sig upassende.

»Jeg er ikke en manipulerende person, og jeg har altid været feminist. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at Ruth Wilson følte sig tilpas med scenerne«, forklarer hun til Hollywood Reporter.

»Jeg har dedikeret hele mit professionelle liv til at skrive og tale om problemer for kvinder, kvindesager, kvindelig styrke og har skabt komplekse roller til kvinder på både teater og i Hollywood. ’The Affair’ skal belyse, hvordan det er så meget anderledes for en kvinde. Ideen om, at jeg skulle kultivere et utrygt arbejdsmiljø og chikanere en kvinde, er direkte latterlig«, siger hun.

Hun udbyggede senere sit forsvar i en form for debatindlæg på Deadline. Treem har ikke reageret på Ruth Wilsons udtalelser.

Serien kan herhjemme streames på Viaplay.