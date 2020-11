Guide: 10 spanske film udgør en lækker tapas-anretning af iboende flirt med galskaben, utæmmet sexlyst og betændt livslyst

Gennem de gule bjerge går det, videre ud til kysten og det blå, blå Middelhav. Hvorefter vejen snor sig videre sydpå mellem de stenede højder og havet frem mod de evige jordbærmarker. En umage trio i en lille grøn bil på flugt fra tilværelsens fælder og fastlåste liv eller på jagt efter den frihed, der smager af lykke.

Ikke noget under, at David Truebas ’Vivir es fácil con los ojos cerrados’ (’Livet er let med øjnene lukket’) pryder forsiden af programmet for dette års spanske filmdage i Cinemateket i København. Dels er filmen fra 2013 en humørfyldt perle, dels byder den på et roadtrip gennem de spanske landskaber, som udgør selve landkortet over filmene i årets iberiske selektion.

Målet for retterne på den fristende, filmiske tapas-anretning, der serveres i Cinemateket frem til 29. december, er at nå rundt i de spanske regioner gennem værkerne. Denne store ambition indfries ikke helt, men det gør ikke noget, for den del af ruten, der præsenteres, har masser af sanseindtryk at byde på.