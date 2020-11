Mesterinstruktør bag ætsende ond film: En filmskaber kan vælge ud fra to kriterier. Kærlighed eller sex. Jeg gør det ikke i sex

En solbrun Udo Kier står og hænger ud ved baren foran de tomme tennisbaner omgivet af Lidoens patriciervillaer fra anno dazumal. Han ligner et lidt for gammelt, forkælet barn. Forklaringen viser sig at være, at han er knotten over, at ingen har planlagt at spise frokost med ham på et passende fashionabelt etablissement. Han ligner også en mand, for hvem noget så prosaisk som en sandwich ville være det definitive tegn på civilisationens uomtvistelige deroute.

Den tid, da selv europæiske filmskuespillere blev båret rundt på skjolde, er forbi. Udo Kiers frokosttrængsler fandt sted i Venedig sidste år. Før corona. I en anden filmverden. Men allerede dengang syntes Udo Kier og hans rolle i Václav Marhouls ’The Painted Bird’ at være som et ekko fra en svunden verden. Et minutiøst iscenesat stykke sort/hvid filmkunst fra dengang mediet havde selvforståelse som skaberen af modernistiske kunstværker, og hvor fortællinger om de største og mest ubegribelige tragedier kunne flyde over af frit fabulerende filmsproglig symbolik og poesi.

Václav Marhoul slutter sig til den ungarske outsidermaestro Bela Tarr i en tidslomme fjernt forrykket fra alskens tant, fjas og streamingkultur. ’The Painted Bird’ er en stram, dyster og gådefuld film om en udstødt dreng, der må fægte sig vej i et krigshærget Østeuropa, mens han gennemlever det ene uhyrlige mareridt efter det andet. Uden at vide, at hans anderledeshed er jødisk. Uden at hans erfaringer giver ham mulighed for at kunne skelne det menneskelige fra det umenneskelige. At ’The Painted Bird’ har disse gammeldags kvaliteter og til overflod handler om holocaust og bygger på en roman af den i 1970’erne så kontroversielle polsk-amerikanske forfatter Jerzy Kosinski (’Cockpit’ og ’Velkommen, Mr. Chance’), var en af forklaringerne på, at filmen især af en ældre generation filmkritikere blev udråbt til forhåndsfavorit i Venedig 2019.