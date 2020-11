Det var bare for sjov: To vejarbejdere praler med et fiktivt kup i ny HBO-serie. Det skulle de aldrig have gjort

Det begynder i stor hast. En Dacia Duster med et stort (skud)hul i forruden drøner afsted i en gyde, og så hører man voice over-stemmen sige, at »det begyndte med en vittighed«.

Joken er den, at de to hyggelige vejvedligeholdelsesarbejdere Dory og Ionel, som begge har deres trivialiteter at bakse med i det daglige, efter en særlig hård dag på jobbet med hån og spot fra bilister i den rumænske by, hvor de sørger for, at trafiklysene fungerer, som de skal, sidder på det lokale vandingshul og nyder et glas skummende fadøl. De har fået de værste pladser, kan ikke se skærmen med fodboldkampen og føler sig som nuller, så da den næste bajser er røget i løgnhalsen, giver de sig til at prale med et genialt kup, der skal finde sted med dem som gerningsmænd. Og så går de ellers hver til sit. En ny dag med knuste lyssignalglas venter.

Imidlertid har barejeren, Adi, overhørt de tos drukne drømmerier og taget dem for gode varer. Han vil være med. Og da de to drønnerter forsøger at forklare sagens rette sammenhæng, hopper han ikke på den.