Jesper Christensen og Karen Lise-Mynster er seriøst bevægende i ny film af Søren Kragh-Jacobsen

Danske grisebasser og svinehunde gnubber sig op og ned ad hinanden i Søren Kragh-Jacobsens ’Lille sommerfugl’.

Den kriseramte grisefarmer Ernst er blot to dage inden sit guldbryllup blevet erklæret konkurs af banken. Nu gik vokseværket i dansk industrilandbrug ikke længere. Så scenen er sat til guldbryllupsfest med anstrengte smil.

At de nu bor i et konkursbo, har Ernst undladt at fortælle sin Louise for ikke at spolere dagen. Så festen bliver afholdt som planlagt i det lokale forsamlingshus. Familien og hele nabolaget er inviteret med, men konkursen er langtfra den eneste hemmelighed, som gærer under det festlige lag.