5 hjerter: 'Breaking Bad-stjerne gør det blændende godt i ny dramaserie

Den unge gymnasieelev Adam Desiato har det svært.

Godt nok er han talentfuld og fra en økonomisk velstillet familie. Men hans mor er død, dræbt ved en skudulykke i et af New Orleans’ belastede kvarterer, og så har han en voldsom astmalidelse, der især gør tingene vanskelige, hvis han bliver bange eller vred. Og det sker, da han efter at have lagt et billede og en buket blomster foran den butik, hvor hans mor mistede livet, passes op af nogle bistert udseende typer.

Han hiver efter vejret, gisper og griber efter sin inhalator, der imidlertid er røget ned på gulvet i bilen. Og da han forsøger igen, mister han kontrollen over køretøjet og banker direkte ind i en ung motorcyklist, der er ude at prøvekøre sin fødselsdagsgave.