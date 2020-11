Kommentar: Det er faktisk forfriskende, at TV 2 skruer ned for samfundssindet

Med TV 2’s lancering af Oiii, den nye platform for dansk børne-tv, fortsætter den oprustning mod de internationale streamingtjenester, som DR indledte i september som modtræk til streamingtjenesten Disney+, der netop var introduceret for de danske familier. Disneys bagkatalog så bekymrende attraktivt ud, hvis man som DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, mener, at danske børn har brug for dansk indhold til at spejle deres danske hverdag.

Sådan lyder det også fra indholdschefen på TV 2 Play, Sune Roland, i dagens Politiken: »Både som barn og voksen har man brug for at spejle sin egen virkelighed på en mere nær måde, end man kan med programmer fra Nickelodeon eller Disney+«.

Så nu står DR og TV 2 sammen ved Dybbøl Mølle og råber: Hertil og ikke længere! Dansk tv til danske børn! Streaming til Ejderen! Nå nej, så stor er nationen heller ikke. Det er, som om Maria Rørbye Rønn har glemt det, når man på DR i tiltagende grad beskriver dansk indhold som værende universalistisk relevant for danske børn. Som om børnene kan spejle hele deres indre verden i børne-tv med nationalt indhold.