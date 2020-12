Talkshowvært får massiv kritik for karikeret portræt af homoseksuel i ny Netflix-musical

Den ellers populære, syngende talkshowvært James Corden, der blandt andet står bag det såkaldte carpool karaoke-format i ’The Late Late Show’, møder pludselig massiv kritik i flere udenlandske medier.

Det sker, efter at anmeldere har fået tidlig adgang til at se streaminggiganten Netflix’ seneste musical-satsning, ’The Prom’, hvor Corden medvirker.

Hans optræden i musicalen bliver af flere af disse anmeldere og filmjournalister kaldt for »stødende«, »ulækker« og »fornærmende«, skriver blandt andet filmmediet IndieWire.

Corden spiller i filmen den homoseksuelle Broadway-stjerne Barry Glickman. Karakteren skildres på en yderst flamboyant måde, der lever op til stereotypen om den homoseksuelle mand, der elsker dans, glitter, sang og drama, lyder dele af kritikken.

I Vanity Fair skriver anmelderen Richard Lawson blandt andet, at Corden »vimser og snurrer rundt som den mest uinspirerende karikatur, der misser alle former for potentiale for nuance ... han opnår aldrig en my af autenticitet i rollen. Og så er det ovenikøbet en film, der skulle inspirere og styrke queer-miljøet«.

I britiske The Telegraph skriver filmanmelder Tim Robey, at det er »en fornærmelse, at filmen ikke engang overvejer, at man fastholder stereotyper ved at fremstille den lesbiske unge kvinde som den totalt modeforvirrede«, samtidig med, at »den homoseksuelle mand (James Cordon, red.) er et queer-mareridt, der gør denne anmelder flov over at tilhøre samme seksualitet«.

James Corden har i skrivende stund ikke svaret på kritikken.

’The Prom’ får premiere på Netflix 11. december og har ud over James Cordon i den mandlige hovedrolle en yderst stjernespækket rolleliste, der blandt andet tæller Nicole Kidman, Meryl Streep, Kerry Washington og Elisabeth Moss.