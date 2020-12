Han klumpedumper sig hele vejen frem til millionen. Men snød han?

Hvem vil være millionær? Eller rettere sagt: Hvem vil ikke være millionær? I den nye miniserie, der blot hedder ’Quiz’, er spørgsmålet dog nærmere: Hvem fortjener at blive millionær? Og hvad sker der, hvis man snyder? Eller værre endnu ... hvad hvis nogen tror, man snyder?

Det er præmissen i miniserien ’Quiz’, der er baseret på den sande historie kendt som ’hosteskandalen’ fra 2001, hvor en major fra den engelske hær ved navn Charles Ingram vandt en million i den engelske udgave af ’Hvem vil være millionær’. Han fik bare aldrig udbetalt pengene. Til gengæld blev han sammen med sin kone både anklaget – og senere dømt – for at have snydt sig hele vejen op til førstepræmien på temmelig besynderlig vis. Der blev nemlig hostet mistænkeligt meget blandt publikum, mens Ingram sad i den varme stol. Og hostene havde det med at komme, når den korrekte svarmulighed blev nævnt.

Det er en skørt god historie, der til forveksling ligner et stykke fiktion, der har forvildet sig ind i virkelighedens verden. Og netop beskrivelserne af de mange såkaldt helt almindelige mennesker – whatever that is – der bliver besat af at komme med i ’Hvem vil være millionær’, er blandt seriens forcer.