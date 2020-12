Kvinden skal åbenbart stadig være lunefuld i italiensk film

Året er 1982, vennerne Paolo og Giulio er til en fest, hvor pigerne danser på rulleskøjter og har hårlakhøje frisurer. Da der bliver ballade på gaden, løber de to teenagere til for at se på, men de bliver fanget mellem politi og demonstranter, og den jævnaldrende dreng Riccardo bliver skudt.

De hjælper ham på hospitalet, han overlever, og de tre 16-årige drenges tætte venskab er beseglet. De hænger sammen som ærtehalm, og intet kan komme imellem dem. Selv ikke da pigen Gemma bryder deres trekløver, da hun bliver kæreste med den generte Paolo. Tre venner bliver til fire.

Det ville dog ikke være et ordentligt italiensk drama, hvis ikke kærligheden, passionen – eller bare liderligheden – fik noget at skulle have sagt. Og således bytter Gemma efter nogle år den uheldige Paolo (Kim Rossi Stuart) ud med den ambitiøse Giulio (Pierfrancesco Favino). »Jeg vil altid være der for dig«, siger Giulio til Paolo, lige før han kører væk på sin scooter med Paolos (nu eks)kæreste på bagsædet.