3 hjerter: Krydstogtskibet i Meryl Streep-filmen leverer cirka det samme, som et uges ophold på bed and breakfast i Midtjylland kunne have gjort

At gå over åen efter vand er vel nogenlunde den mest omstændelige vej til målet, og den sikre Soderberghs nye dramedyligner den manøvre. Han sætter så bare hele vejen over Atlanten for at nå målet – og når det kun knap nok.

Den – også i egen opfattelse – vældig fine amerikanske forfatter Alice (Meryl Streep) er gået i stå med et romanprojekt, men har fået tildelt en fornem britisk litteraturpris. Måske kan rejsen over Atlanten for at modtage prisen få skriveriet på gled? Hun kan godt nok ikke rejse med fly, men får presset forlaget til at spendere en overfart med luksuslineren ’Queen Mary 2’, hvor alle filmens optagelser faktisk er foretaget.

Ikke alene billet til sig selv, men også til to gamle collegeveninder, som hun ikke har set i 30 år. Hendes unge forlagsredaktør (Gemma Chan) er syg efter oplysning om den nye roman og sniger sig også om bord, uden at Alice ved det, og her kontakter hun og flirter med Alices purunge nevø (Lucas Hedges), der også er med som assistent.