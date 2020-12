Brutalt kedelig true crime-serie: Seks timer senere ved jeg lige så lidt, som da jeg trykkede play, men jeg har set tre mennesker blive skudt

De to mænd, der myrdede natklubejeren Casimir ’Butch Casey’ Sucharski og hans to gæster Sharon Anderson og Marie Rogers en juninat i 1994, vidste ikke, at Sucharski havde overvågningskameraer installeret i hele huset i sit hjem i Miramar, Florida. Helt generelt viser videoerne, at Casimir Sucharski – en excentrisk, halvkriminel levemand, der ejede den populære Florida-natklub Caseys Nickelodeon – stort set aldrig havde tøj på indendørs og godt kunne godt lide at filme sit sexliv.

Men 26. juni fanger et kamera i stuen en uafrystelig scene: To bevæbnede mænd trænger ind, vælter, slår og skyder de tre ofre inden for få minutter. Før det fryser deres kroppe på en uhyggelig måde. En af kvinderne forsøger at kravle væk i en slags panisk, åndeløs slowmotion, mens gerningsmændenes fokus er på de to andre. På vej ud fanger kameraet den ene morders ansigt, idet han slentrer skødesløst forbi og fjerner den T-shirt, han havde bundet om sit ansigt. Kort efter bliver den unge spanier Pablo Ibar pågrebet i forbindelse med et voldeligt hjemmerøveri, og han ligner manden på videoen på en prik.

At dømme efter første episode af ’The Miramar Murders’ er der tale om en handlingsmættet dokumentarserie med farverige hovedpersoner og et mystisk motiv, som man – til trods for den afsindigt ubehagelige video og gerningsstedfotos, der ikke skåner sanserne i sort-hvid – gerne vil blive hængende og dykke ned i. Casimir Sucharski har i tiden op til drabet over for sin søn givet udtryk for, at han var utryg og frygtede for sin sikkerhed. Men hvem var han bange for?