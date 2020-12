Lucia Odoom: Tak til DR for endelig at lave en serie om tidens tys-tys-emne: stofmisbrug

Stoffer er tidens krymmel, som ligger og knaser oven på de mange opbyggelige opgør og oprør. Black lives matter, men det gør ecstasy vistnok også. Og jeg hører rygter om, at lsd har fået en revival. Det er som altid mig, der er den sidste til at få den slags at vide. Og jeg ligner en bekymret og forbløffet nonne, hver gang jeg hører, hvilke stoffer der trender i den euforiserende verden.

I DR 3’s nye seriesatsning, ’Lover’, følger vi to unge mennesker, der tager stoffer som fenatyl, kokain, heroin og crack, og stofferne forvandler sig til blåt neonlys, blå ambulanceblink og næseblod, der drypper ned på Henrik Pontoppidans bogstaver midt i dansktimen.

Clara Dessau spiller rollen som Mikka, en aspirerende forfatter, lærervikar og universitetsstuderende, der i seriens første afsnit bliver kørt på hospitalet efter en overdosis. Og vi møder Noah, der spilles af Simon Bennebjerg, en ung studerende med et godt hår, en rig kæreste, et kronisk apatisk ansigtsudtryk og en forkærlighed for en god pibe crack. Deres veje krydses, da de begge to tjekker ind på en afvænningsklinik.