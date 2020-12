5 hjerter: Fremragende dokumentar blander tidsbillede og mentalitetshistorie med spændende true crime

Vore dages bestandigt lurende trusler fra formørkede muselmænd og andre ideologisk funderede krigere stiller fortidens trængsler i et lidt andet og måske mildere lys. Ikke desto mindre vil perioden fra 1975 til 1980, hvor seriemorderen The Yorkshire Ripper hjemsøgte det vestlige Yorkshire og byerne Leeds og Chelsea med sine modbydeligt brutale mord på unge kvinder, for altid stå som en sort epoke i nyere britisk historie.

For ikke alene mistede mere end et dusin kvinder livet; men i en længere periode var offentlighedens og myndighedernes frygt for den afstumpede gerningsmand så omfattende, at man reelt indførte forbud mod, at yngre kvinder færdedes alene efter mørkets frembrud. Og det i en tid, hvor feminismen buldrede frem på de ellers så konservative britiske øer, og hvor seksuel frigørelse og ligestilling endelig havde fået et smil frem på den stive overlæbe i et mandsdomineret klassesamfund.

Det er en af dokumentarserien ’The Ripper’s store fortjenester, at den – ved at have fundet frem til de helt rigtige vidner og de helt rigtige medieklip fra datiden – formår at fortælle både den uhyggelige og ikke desto mindre sært fascinerende historie om en djævelsk dygtig seriemorder og skitsere en samfundsmæssig udvikling over en relativt kort periode. For der skete nemlig noget i ’the UK’ i de år. Efter 60’ernes industrielle opsving og generelle velfærdsstigning – og bevidsthedseksplosionen, som blev kaldt for swinging London – fulgte en nedtur, der skabte massearbejdsløshed og afstedkom et nyt ungdomsoprør i skikkelse af punken og i sidste instans også et opgør med velfærdstankegangen ved fru Margaret Thatcher.