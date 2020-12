3 hjerter til ny Netflix-film: Viola Davis' karakter er trættekær, jaloux, diva-dum og har få formildende træk

Blues fylder verden med indhold og får dig til at stå op om morgenen.

Sådan karakteriserer Ma Rainey, også kendt som Mother of the Blues, den musik, der har gjort hende til en stjerne. Hun har indspillet plade efter plade og skal nu i gang med den næste, ’Ma Rainey’s Black Bottom’ fra 1927. Men det bliver ikke ligefrem en dans på roser.

De brølende 20’ere har bragt teknologiske og kulturelle skred med sig, og Ma Rainey kører da også med stil i et skinnende automobil. Men et lille biluheld foran studiet viser dog tydeligt, at fremskridtet ikke har gjort det af med racismen. Selv i Chicago, en af de mere progressive byer for sin tid, er den sorte mand skurk og skyldig per refleks. Ma Raineys band må da også bruge en bagindgang for at komme ind i studiet, der selvfølgelig styres af hvide mænd. De hvide forstår ikke blues, som Ma siger, men de vil gerne tjene penge på hendes stemme.