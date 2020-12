Han var en af verdens bedste baseballspillere, og så levede han i mange år med en stor hemmelighed

Dokumentarserien ’The Last Dance’ om basketballstjernen Michael Jordan blev et velfortjent hit på Netflix i år. Den kvalificerede sig til sportsdokumentarens Hall of Fame, der også inkluderer Asif Kapadis film om henholdsvis Ayrton Senna og Diego Maradona.

Det er dokumentarer, der er fortalt så spændende og interessant, at selv dem uden stor sportsinteresse og -viden kan få noget ud af at se med. Og som også undervejs gør publikum klogere på sportens tiltrækning, om man så mærker den selv eller ej.

Den opblussede interesse for sportsdokumentarer har man næppe været ked af hos HBO Sports, der har produceret ’Under the Grapefruit Tree: The CC Sabathia Story’ i samarbejde med Major League Baseball.