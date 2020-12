2 hjerter: Pulp-instruktørs syntetiske børnefilm mangler superkræfter

David Bowie må vende sig i graven over, at hans smukke sang ’Heroes’ bliver taget som titelgidsel i Robert Rodriguez’ syntetiske børnefilm, en selvstændig opfølger til den voldsomt uelskede 3D-film ’The Adventures of Sharkboy and Lavagirl’ fra 2005 med en ung Taylor Lautner.

Budskabet er naturligvis uantasteligt børnevenligt – vi kan alle være helte for en dag. Selv uden superkræfter, viser det sig i oven i købet.

Pigen Missy har ikke arvet særlige overnaturlige talenter fra sin superheltefar, Marcus Moreno. I skolen kan de andre børn ikke forstå, at hun bare er en helt almindelig pige, og de finder hende ikke særligt interessant. Da hun møder andre børn, der har fået superkræfter i dåbsgave, synes de også, hun er ligegyldig. Hvordan skal hun dog nogensinde få venner?