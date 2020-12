Lars von Trier er på vej med ny sæson af kultserie

25 år efter at sidste afsnit af ’Riget II’ blev sendt, vil filminstruktøren Lars von Trier igen fyre op under uhyggen på gangene og i kælderen under Rigshospitalet. Nu med tredje og sidste sæson af kultserien, der kommer til at hedde ’Riget Exodus’. Optagelserne skal begynde i det nye år, og serien sendes i 2022.