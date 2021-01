Stor svensk filmfestival isolerer gæst på ø i syv dage

Intet er, som det plejer i kulturlivet på grund af corona. Heller ikke på dette års udgave af den svenske filmfestival Göteborg Film Festival.

Helt ekstraordinært afholdes festivalen nemlig på et gammelt fyr, Pater Noster, der ligger på en klippeø midt ude i det svenske hav. Og filmene vil kun blive vist for en enkelt biografgæst, der skal leve i isolation på øen i syv dage.

Festivalens andre gæster må nøjes med at opleve de mange filmvisninger og foredrag hjemme i stuerne via en online-platform, når festivalen åbner 29. januar 2021.

Isoleret i syv dage

Ønsker du at blive den ensomme gæst på Göteborg Film Festival og tilbringe syv dage i isolation på det gamle svenske fyr, der ligger mellem Kattegat og Skagerrak, så kan du ansøge om det via festivalens hjemmeside. Alle kan søge, dog skal man være en »dedikeret filmelsker« og forpligte sig til at rapportere hver dag om sine oplevelser med filmene og isolationen på det forladte sted.

Eksperimentet, der umiddelbart virker til at være et velorkestreret pressestunt, handler ifølge festivalen selv om at undersøge, »hvordan pandemien har ændret folks holdning til film«, udtaler Jonas Holmberg, kunstnerisk leder ved Göteborg Film Festival i pressemeddelelsen:

»Festivalen udforsker den nye verden, der er opstået i kølvandet på pandemien, og filmens rolle i den«.

Ud over den ekstreme filmoplevelse på fyret arrangeres der eksklusive filmvisninger på to andre steder i Göteborg – også for kun én person ad gangen. Visningerne kommer til at foregå i den store koncertarena Scandinavium, hvor der normalt er plads til 12.000 gæster, og i biografen Draken, hvor festivalen normalt afholder de store festivalpremierer.

I år afholdes gallapremiererne altså kun med en enkelt besøgende, hvor gæsten i den tomme biografsal som den eneste vil møde filmskaberne, der præsenterer filmen fra scenen.

»Oplevelsen af at være alene i Scandinavium eller biograf Draken knytter sig til den forandrede relation, folk har fået til alle de steder, der normalt vrimler af liv, men som nu er et ekko af tomhed. «, siger Jonas Holmberg.

Göteborg Film Festival 2021 gennemføres fra 29. januar og indtil 8. februar. Programmet frigives 12. januar.