'The Assistant' er isnende vellykket: Her er ingen svælgen i det sensationelle, ingen lummerlækker forargelse, bare en kontant observation af en fucked up virkelighed

Da Harvey Weinsteins voldtægtssager og generelt ækle opførsel og magtmisbrug blev offentliggjort i oktober 2017 i The New York Times og The New Yorker, var det først og fremmest vantro, der prægede debatten. Det kan da ikke være sandt? Hvordan kunne det stå på så længe? Hvorfor sagde kvinderne ikke fra? Hvorfor har ingen af dem, der har stået på sidelinjen og vidst, hvad der foregik, grebet ind?

Vi måtte også lytte til et hav af victim blaming. For eksempel fra dem, der ikke kendte til filmverdenens praksis med at lade et hotelværelse agere kontor og mødelokale, når man var udenbys eller udenlands. Hvorfor mødte alle disse kvinder dog op i Weinsteins private gemakker – var de så ikke selv lidt ude om det?

Det viste sig, at svaret ikke var soleklart for alle. Og det tåler stadig en gentagelse: Nej. Ingen beder om at blive voldtaget. Ingen beder om at blive ydmyget for at få et job. Det er aldrig offerets skyld. Det kan man sige nok så mange gange, men der findes næppe noget bedre redskab til at få folk til virkelig at forstå det med både intellekt og følelser end en film.