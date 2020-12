Stadig masser af sexchikane i Hollywood: Direktør bad assistent om at »flirte med magtfulde mennesker i branchen«

Tre år efter at MeToo-bevægelsen rystede Hollywood, er sexchikane fortsat et stort problem i den amerikanske underholdningsbranche.

Det viser en ny, stor undersøgelse af branchen offentliggjort tirsdag.

Her svarer to tredjedele af kvinder, at de løbende bliver udsat for sexchikane i forbindelse med deres arbejde.

Den digitale undersøgelse blev lanceret i november 2019 af den såkaldte Hollywood Kommission.

Den blev i sin tid kaldt den største af sin slags i underholdningsindustrien, og både ansatte inden for film, tv, reklame, teater, musik, nyheder og pr er blevet spurgt om deres oplevelser. Det samme er folk fra talentbureauer og flere andre virksomheder.

Næsten 10.000 personer har svaret på undersøgelsen. 67 procent af kvinder svarer, at de har oplevet chikane baseret på deres køn i løbet af de seneste 12 måneder.

42 procent af kvinderne melder om uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen.

En person fortæller anonymt i undersøgelsen om, hvordan vedkommende som assistent i en virksomhed blev bedt af direktøren om at ’flirte med magtfulde mennesker i branchen, så cheferne kunne få flere møder’.

Juraprofessor Anita Hill, der har ledet kommissionens arbejde, siger, at Hollywood har gjort fremskridt i at tackle chikane og diskrimination siden MeToo, men at der stadig skal gøres mere.

Kommissionen anbefaler blandt andet at begrænse brugen af fortrolighedsaftaler, at forbyde mobning og tilbyde undervisning til ansatte, så de bedre kan håndtere sager om sexisme.

Undersøgelsen har også spurgt ind til racisme i underholdningsbranchen. Her svarer mindre end halvdelen af de adspurgte, at de tror, at Hollywood sætter pris på minoritetsgrupper og deres synspunkter.

Flere af Hollywoods mest magtfulde mænd mistede under MeToo-bevægelsen deres job, mens enkelte endda blev fængslet, da flere kvinder offentligt delte historier om chikane og seksuelle overgreb.

ritzau