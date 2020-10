Susanne Bier: »Jeg er blevet talt til på en måde i USA, som jeg ALDRIG er blevet talt til i Danmark«

I USA er der højt at flyve og dybt at falde. Bogstavelig talt. Du kan gå i New York blandt nogle af verdens rigeste, og rundt om hjørnet kan du havne i områder med kriminalitet og fattigdom. Det er blandt andet USA for filminstruktør Susanne Bier. Et land, som hun holder af på godt og ondt. Og et land, som er vigtigt for hendes karriere.