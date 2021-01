Man forstår det godt: Denne film har trøstet USA gennem et lille års hjemmeisolation

Det var en overskrift i The New York Times, der sendte mig tilbage i favnen på Cher.

»Kære Academy, er I ikke søde at give Cher en Oscar til?«, stod der.

Cher skulle ikke have en oscarstatuette for en ny film. Hun skulle have den en gang til for sin præstation i ’Lunefulde måne’ (’Moonstruck’) fra 1987. Som under coronapandemiens uendelige hjemsendelse og isolation åbenbart har været en af de mest sete film i hjemmebiografen.

Det begyndte i marts sidste år, hvor den dukkede op på diverse guides til film, man kunne bruge noget af den tvungne hjemmetid på. Kultursitet Vulture skrev i april, at det var »den morbide spaghetti-rom-com, vi alle sammen har brug for lige nu«.

Den trendede på Twitter, blev udgivet i en fornem Criterion-udgave og har hele året ligget stabilt højt som søgeemne hos Google. Og hen mod slutningen af året kom det ene think pieceefter det andet, der alle sammen fløjtede med på melodien om Chers brillante præstation.