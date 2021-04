Historien om aborten i klassikeren 'Dirty Dancing' har flere lag, end man lige skulle tro

Aborter har været lige så tabubelagt på film, som de har været i virkeligheden op gennem historien, men for nylig er det blevet et emne, der behandles seriøst i film, som for eksempel i den amerikanske ’Never Rarely Sometimes Always’, der nu kan streames.

Vil man se andre film, der tager uønsket graviditet alvorligt og tør tale åbent om det kvindelige livsvilkår, både før og efter aborten blev fri, kan man begynde her:

Måske den værste og den bedste abortscene i en film nogensinde står Lars von Trier for. Den væsentligste tilføjelse til den version af Triers mesterværk, som han selv ville have sendt i biograferne, hvis den ikke havde varet usælgelige fem en halv time, er en lang og nær ved ubærlig scene, hvor hovedpersonen Joe udfører en abort på sig selv.