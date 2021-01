2 hjerter til Netflix-flop: Pilou Asbæk er ukrainsk psykopatskurk i ny krigsfilm, der ikke er til at holde ud

Kan man retfærdiggøre at dræbe to amerikanere for at redde 38? Kan man føre krig ved hjælp af kalkuler? Kan krig overhovedet være moralsk forsvarligt? De spørgsmål er simple nok. Men hør så her: Kan en robot være en pacifistisk humanist med ønsket om at atombombe USA for at skabe verdensfred og samtidig hade sig selv og alt, hvad den står for?

Bare rolig. Jeg spoiler ikke noget her. For der er ikke noget at spoile. Ikke noget, der giver mening i hvert fald. Uanset hvad science fiction-krigsfilmen ’Outside the Wire’ forsøger at sige om humanisme og teknologisk krigsførelse, er den bare en actionfilm med dumme bemærkninger.

Det ville så være fint nok, hvis den ikke insisterede på at være en intellektuel øvelse midt på slagmarken. I al manglende ydmyghed vil den besvare det overordnede spørgsmål: Er vi dømt til undergang, eller kan menneskeheden lære af sine fejl?

Det sidste må man eddermame håbe, så vi for fremtiden bliver fri for at se den slags film, hvor Netflix får instruktører til at følge algoritmernes tjekliste uden andre ambitioner end at lave film, som de tror, majoriteten abonnerer på for at lade sig bedøve i sofaen.