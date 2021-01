Hun var hende, alle elskede, men ingen ville være. Og nu er hun skrevet ud af 'Sex and the City'

Kære Samantha,

Det er med stor fortvivlelse, jeg erfarer, at du ikke vender tilbage i den nye selvstændige fortsættelse af ’Sex and The City’.

De ti nye episoder, som kommer engang i løbet af 2021, har fået titlen ’And just like that’. Var det den meningsløse titel, der var dråben for dig? En titel uden ’sex’ og et reboot af SATC uden Samantha. Hvad er det for en verden, vi lever i?

Som en klog person på Twitter skrev, da nyheden kom frem, er en genforening af ’Sex and The City’ uden Samantha som at forsøge at give Destiny’s Child et comeback uden Beyoncé.

Det forlyder, at du simpelthen har nægtet at medvirke på grund af en gammel bøf mellem dig og Carrie, selv om gavmilde forsøg er gjort for at få dig lokket tilbage i folden.