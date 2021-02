Forargelsen ligger på lur: Hvad laver Danmarks Radio her? De er med til at gøre kriminelle til idoler!

Hvis man i slutningen af 1980’erne havde lavet en dokumentar om de første danske rappere, ville den have handlet om en lille subkultur af blege middelklassedrenge, der hang på ungdomsklubber og lavede graffiti og ivrigt oversatte kultursignalerne fra New York til dansk.

Hårdkogt var noget, de legede. De fleste gik hjem hver aften til et trygt hjem på Frederiksberg eller i Tårnby.

I dag er dansk hiphop en helt anden magtfaktor. Og menneskeskæbnerne bag lyden af tidens hitliste af en helt anden barsk karakter.

Nu er de store hiphopstjerner brune i huden og har navne som Branco og Sivas. Deres sange fortæller om at vokse op i belastede boligområder, komme i kriminelle kredse og være på kant med systemet. Ikke mindst politiet.

Minidokumentarserien ’Ghettostjerner’ afdækker et hjørne af den hiphop-virkelighed i de aarhusianske ghetto-områder Trillegården og Bispehaven, hvor sang-rapperen Baloosh, duoen Speedy & Sharrifo samt gruppen Shooter Gang på hver deres måde forsøger at gøre sig fri af deres omgivelser for at lave musik. Og få succes med det. Som en af dem siger på et tidspunkt: