Det danske svar på ’Tiger King’? Ny serie vil til bunds i mystiske kængurutyverier på Midtfyn

»En dansk pendant til ’Tiger King’, måske«, lød slutningen på mailen fra redaktøren, da han spurgte, om jeg ville anmelde den nye DR-dokumentarserie ’Kængurumysteriet’, og mit hjerte sprang et slag over i urimelig forventningsglæde over for den ukendte serie.

En glæde, som udelukkende handler om den sjælelige afledningsmanøvre fra himlen, som Netflix-dokumentaren om tigersamlerne Joe Exotic og Carole Baskins og co. var for mig dengang i foråret 2020, hvor jeg, coronanaiv, som jeg var, ødselt gik og klattede min corona-weltschmerz op, som om den ikke skulle vare hele året.

Lad mig udløse spændingen med det samme og sige, at ’Kængurumysteriet, som handler om en række mystiske uopklarede kængurutyverier i Jylland, på ingen måde er en dansk ’Tiger King’. Den er noget andet – noget, fornemmer jeg, langt fra, hvad den gerne selv vil være.