Prisvindende skuespiller debuterer som instruktør med flot film om et kulturelt jordskælv

Efter at have høstet en stak af de fineste priser for sit skuespil debuterer Regina King som spillefilminstruktør med ’One Night in Miami’, som udfolder en diskussion, der på mange måder stadig er relevant, selv om meget trods alt har ændret sig til det bedre.