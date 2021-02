Hårdtslående mandedrama beskriver volden som livspræmis hos udkantskriminelle

Douglas var et voldeligt barn.

Han bankede hovedet ind i væggen og bed i sine fingre, til de blødte. Han husker, at nogen holdt ham fast, mens han bare skreg.

Nu er han en voldelig ung mand. Han er ikke fuld af vrede. Eller af had. Han er bare sådan. Som han forklarer i filmens indledning: »Tro ikke, at al vold kommer fra mænd fulde af had. Nogle gange ... er det bare sådan, en mand får verden til at give mening.«