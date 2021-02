Drama med Jamie Foxx og Michael B. Jordan er en højaktuel øjenåbner om racismen i USA

I sit sidste halve regeringsår nåede Trump at slå en tvivlsom rekord stort: at få henrettet 13 dødsdømte, 5 af dem endda efter at valget var vundet af hans modstander. Mellem valg og indsættelse af en ny præsident plejer USA ellers at indstille den føderale eksekvering af dødsdomme.

Og når man så tænker på, hvem Trump samtidig benådede i sin sidste regeringstid! Men hans rekord kan også ses i lyset af en helt anden statistik: For hver ni, der er blevet henrettet i USA, er én dødsdømt blevet frikendt. Hver tiende indsatte på dødsgangen vil med andre ord blive uskyldigt henrettet, hvis ikke de får deres sag genprøvet.

Når vi taler om menneskeliv, er det en uacceptabelt høj fejlprocent, som fremgår af rulleteksterne efter dette drama, der er bygget på virkelige ’retssager’. I anførselstegn? Ja, i hvert fald den proces fra den rå virkelighed, som udgør kernen i fortællingen her: Den sorte skovarbejder Walter McMillan, blandt sine mange venner kaldet ’Johnnie D.’, blev i 1987 anholdt og dømt for mordet på den 18-årige hvide Ronda Morrison i det område af Alabama, hvor han og hans kone og tre børn boede.

Talrige sorte vidner fastslår ellers, at han befandt sig et andet sted, da mordet fandt sted. Men en hvid mand bevidner at have set Johnnie D. sammen med Ronda på åstedet. Det hvide vidne er selv dømt for et andet mord – men ikke til døden. Den ’retssag’ tager den afroamerikanske, men (!) Harvard-uddannede advokat Bryan Stevenson – hvis bog filmens manus bygger på – så op til revision i Equal Justice Initiative, en lokal retshjælp for farvede ofre for uretfærdige processer. Og dermed stikker han hovedet ned en myretue af hvid modstand og chikane, næsten et kvart århundrede efter KKK-attentatforsøgene og de store menneskeretsaktioner mod segregation i selv samme Alabama i 1963-64.