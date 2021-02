Henrik Palle: 'Badehotellet' er et mere stilrent og velrøgtet stykke tv-drama end 'Matador'

I wonder where my baby is tonight«, synger ’Badehotellets’ kongefrikadelle, Edward Weyse, til de øvrige gæsters ikke udelte fornøjelse. Imidlertid er det i virkeligheden, viser det sig, ikke det altoverskyggende problem i seriens ottende sæson.

For værnemagtens tilstedeværelse begynder for alvor at kaste skygger over idyllen ved det blå, blå hav.

Ikke alene forårsager krigens varerationering en grønnere menu med fransk spinatbudding og champignonsovs; tyskerne står også med deres kikkerter og glor, når grosserer Madsen og hans hustru svaler deres legemer i bølgerne.

Endvidere vil besættelsesmagtens soldater spærre for adgangen til havet helt og aldeles. Hvilket må siges at være en streg i regningen, når hotellets hovedattraktion, som indgår i navnet, er muligheden for at dyppe kroppen tidligt og silde.