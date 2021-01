Streamingguide: Her er otte film og serier, du kan streame netop nu

1’Euphoria’, andet særafsnit, 25. januar 2021 på HBO Nordic

Første sæson af den Emmy-belønnede HBO-serie ’Euphoria’ handler om en gruppe gymnasieelevers liv med stoffer, sex og vold. Imens sæson to endnu befinder sig på trapperne, fungerer to nye særafsnit som en viadukt mellem første og anden sæson; det første særafsnit fik premiere 7. december, og det andet særafsnit er netop blevet tilgængeligt.





Det andet særafsnit bærer titlen ’F*ck Anyone Who’s Not A Sea Blob’ og følger Jules (Hunter Schafer) hen over juledagene, hvor hun ser tilbage på året, der er gået.



2’Badehotellet’, 1. februar 2021 på TV 2

Badegæsterne vender tilbage, og det er manuskriptforfatterne, Stig Thorsboe og Hanna Lundblad, der har skrevet endnu en sæson af den folkelige serie ’Badehotellet’.



I den nye sæson udspiller fortællingen sig over sommeren 1941, hvor Tysklands besættelse af Danmark udgør bagtæppet for badegæsternes 8. sæson.

3’The Lady and The Dale’, 1. februar 2021 på HBO Nordic

’The Lady and The Dale’ er en serie i fire afsnit, som fortæller den amerikanske iværksætter Elizabeth Carmichaels historie. I 1974, under oliekrisen, grundlagde hun firmaet The 20th Century Motor Car Company, hvor hun præsenterede sin ide om The Dale: en ny biltype, der skulle køre på tre hjul og bruge væsentlig mindre brændstof.