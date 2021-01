Der plejer at være fuld skrald på: Men 'Euphoria' fungerer også i første gear

Jeg var cirka halvvejs igennem det nyeste bonusafsnit af den prisvindende amerikanske ungdomsdramaserie ’Euphoria’, da jeg var nødt til at stoppe op og klikke ind på Wikipedia.

Jeg havde simpelthen brug for at læse op på, hvad det nu liiige var, der var sket med dén og dén karakter i seriens første sæson, der sluttede i sommeren 2019. For der var mildt sagt knald på.

Uden at spoile noget for nogen: At skimme handlingsreferaterne af de 8 episoder var som at trykke ’fast forward’ på, hvad der føles som et 40 år langt afsnit af ’Glamour’ på steroider – tilsat en giftig cocktail samtidsproblemer. Intriger! Stoffer! Sexchat! Afpresning! Nøgenbilleder! Vold!

Men i mødet med en pandemi må selv et powerhouse som ’Euphoria’ blive hjemme. Så mens vi venter på, at anden sæson kommer til verden, holder seriens instruktør, Sam Levinson, sit guldæg varmt med to særepisoder, der bygger bro mellem sæson 1 og 2.