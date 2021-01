Ugens tv-guide: Dokumentar på DR folder mysteriet om John Belushi ud

Så absolut meget mere end et kønt ansigt, må man sige. Og i øvrigt er der heller ikke noget i vejen med at se godt ud. Men Lee Miller lagde ud som mannequin og model i 1920’ernes New York, inden hun fløj over Dammen og indledte en karriere som kunst- og modefotograf. Under Anden Verdenskrig dækkede hun denne for Vogue, og hun skildrede både Paris’ befrielse og de rystende vilkår i koncentrationslejrene. Senere i livet døjede hun med psykisk sygdom og misbrug, ligesom hun måtte se sig anklaget for at være sovjetisk spion.

Så er gæsterne atter tilbage ved den jyske kyst, men ferien forstyrres nu af den tyske værnemagt, der trænger sig på både her og der og allevegne. Men det skal der nok komme interessante og underholdende optrin ud af, og når dertil lægges, at skuespiller Weyse skriver på sine erindringer, men sandelig også opsøges af en gammel ven, som spilles af Lars Mikkelsen, tegner det godt for årets sæson af folkeforlystelsen ’Badehotellet’. Det kan næsten ikke gå galt. For er der noget, vi elsker her til lands, er der beretninger om de fem onde år og manglen på ordentlig kaffe.