Glæd dig til russernes svar på 'Breaking Bad'. Her er en kvinde i hovedrollen som lægefruen, der også er alfons

Da flammerne i april 1919 slikkede omkring den parisiske katedral Notre-Dame de Paris, var det efter de flestes mening en kulturhistorisk katastrofe. Thi den gamle katolske kirke på Île de la Cité i byernes by hører til den vestlige verdens mest ikoniske bygninger. Så da man efter et lille døgns ildløs fik slukket branden, gik arbejdet med at samle penge til genopbygningen nærmest omgående i gang, og viljen til at bidrage viste sig stor og gavmild. Men spørgsmålet er, hvordan man skal gøre for at rekreere den gamle bygning.

