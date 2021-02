Kunne man friste med en gang glaspusterporno?

Hvis du også går rundt og fryser lidt for tiden, er der hjælp at hente i Netflix-programmet ’Blown Away’.

Tænk ’Den store bagedyst’ i et råt, smedjelignende værksted, hvor det i stedet for perfekt afbagning handler om at kreere glaskunst i forskellige afskygninger for glaspustere fra hele (den engelsktalende) verden, der – selvfølgelig – konkurrerer om at blive, ja, best in blow.