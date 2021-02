Ny dokumentar fra coronaens virkelighed rammer som en kølle i knæhaserne

Er det normalt for dem at være så bange? Så fyldt med rædsel?« spørger en ung sygeplejerske sin ældre kollega. »Si, si«, lyder det erfarne svar.

Vi er dumpet ned lige midt i et nedlukket Sabadell lidt uden for Barcelona i marts 2020, hvor ansatte på hospitalet Parc Taulí kæmper med at finde fodfæste i nye akutte og midlertidige arbejdsroller under pandemiens første bølge.