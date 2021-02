Denne film er optaget på 18 dage under pandemiens rasen, og Anne Hathaway og Chiwetel Ejiofor spiller røven ud af bukserne

Fans af kammerspil har kronede dage nu, hvor film optaget under coronapandemien er begyndt at komme ud.

For rundt om i verden har filmskabere fundet en måde at blive ved med at fortælle i levende billeder på, selvom nedlukningen har umuliggjort de store filmproduktioner. Det pibler så småt frem med de få rums film, som samtidig bliver de få skuespilleres store udfoldelsesarena.

’Locked Down’ prøver dog grænserne af og blander kammerspil med heistgenren. Den mikser parforholdsdrama med diamantkup under samfundsnedlukningen. Og det lykkes den næsten at skabe noget nyt og spændende.

Men filmen føles også forhastet lavet. Alt går i hvert fald ikke op i en højere enhed, selvom både Anne Hathaway og Chiwetel Ejiofor spiller røven ud af bukserne i deres respektive hovedroller. Det er manuskriptet, der er for flagrende, for rodet, og det undrer særligt, fordi det er Steven Knight, der står bag. Han var manden, der både skrev og instruerede det klaustrofobiske bildrama ’Locke’ med Tom Hardy i hovedrollen som manden, der sad bag rattet i sin bil og kun havde kontakt til en smuldrende omverden via telefonen.