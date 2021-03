Fik hjertestop i fitnesscenter: Det var nær blevet et lige lovlig skarpt hjørne for den kontroversielle gulddreng

Det er på mange måder en gulddreng af den mere kontroversielle slags, der fylder 50 år. 50 er jo for så vidt ingen alder i vore dage, men for Christoffer Guldbrandsen var det nær ikke kommet så vidt.

For godt et år siden, da han vanen tro havde været i gang med sine 10 kilometer på løbebåndet i sit fitnesscenter, faldt han pludselig om på grund af et hjertestop.

Kun takket være snarrådige tililende medmennesker var han kun død i 3-4 minutter, inden han blev genoplivet med hjælp fra en hjertestarter. Det fortæller han om i et nyt interview i Weekendavisen, der bl.a. udmærker sig ved, at nærdødsoplevelsen ikke har udmøntet sig et nyforkromet syn på tilværelsen, som det ellers ofte er tilfældet i den slags situationer.

Den prisbelønnede og indimellem udskældte dokumentarfilmskaber blev ramt ud af det blå, og det var dét. Op på hesten igen. Hvilket på en måde vel må siges at være typisk for en mand, der fra barnsben har haft ry for at føre sine ideer ud i livet. Og som har mere appetit på virkeligheden og livet end på at levere færdigstrikkede svar på tilværelsens store spørgsmål. Når det gælder Christoffer Guldbrandsen, er sandheden konkret – og ikke mindst til debat.

Sådan har det været, siden den journalistuddannede Guldbrandsen med en skolegang på Bordings Friskole tog springet til dokumentarfilmgenren, hvor han er blevet en af landets mest markante og omdiskuterede udøvere. Christoffer Guldbrandsens speciale er portrættet af politiske dyr fanget i et skæringspunkt i karrieren.