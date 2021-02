Tom Hanks i Paul Greengrass-film: En klassisk western til et USA plaget af fake news

Hvis den engelske instruktør og filmiske alvorsmand Paul Greengrass beslutter sig for at lave en western, kan man være ret sikker på, at det ikke er for sjov. Så er det, fordi han mener, at genren kan bruges til at siges noget om vor tid.

’News of the World’ med Tom Hanks i hovedrollen og baseret på en roman fra 2016 af Paulette Jiles er ganske rigtigt både et bud på en klassisk western og en genrefilm med et tydeligt budskab til verden her og nu. Den verden, Paul Greengrass med den dokumentariske rygmarv og den realistiske nerve altid uanset genre er engageret i.

Scenen er sat i Texas kort efter borgerkrigen. USA er samlet med vold og magt, men dybt splittet. Både tabere og vindere er forbitrede over de blodige sår. En rå og kaotisk tid, hvor volden fortsætter uanfægtet, selv om krigen er forbi.

I filmens åbningsscene finder kaptajn Jefferson Kyle Kidd således en blond ’indianerpige’ i en tør kratskov, hvor en sort mand er blevet klynget op. Den hængte mand har et skilt dinglende om halsen. ’Texas siger nej – Texas er for de hvide’. Selv om Nordstaterne vandt, var det langtfra en selvfølge, at Black Lives Matter.

De hvide hænger de sorte. Blåjakker patruljerer i gaderne som en forhadt besættelsesmagt. Nybyggerne prøver at fortrænge indianerne fra deres land, og kiowaerne reagerer med at dræbe nybyggerne. Mens ludfattige indvandrere knokler for at aftvinge den tørre jord afgrøder, er den første jernbane så småt på vej igennem indianernes land. Tidligere soldater fra krigen driver traumatiserede og forråede omkring i sydstaten Texas, der her i 1869 alt i alt er ramt af en veritabel hvirvelvind af voldsspiraler.