Kim Skotte: Jeg ender med at knibe en tåre, da jeg ser mit livs fodboldkærlighed ophæve tyngdekraften

Maradona, Ronaldo, Puskas, Messi, Di Stefano, Cruyff eller Pelé?

Hvem er verdens bedste fodboldspiller igennem tiderne?

Svaret er naturligvis umuligt at besvare entydigt. Den udi den mindste detalje perfekt toptrimmede fodboldmaskine Cristiano Ronaldo ville alene i kraft af sin hurtighed og muskelmasse have lavet hakkemad af mange af fortidens største navne. Stjernerne fra 1950’erne ville have måbet ved synet af nutidens umenneskelige totalkrav til topspillerne.

Jeg tror, svaret ofte vil udspringe af de år, hvor fodboldhjertet bliver formet. Og her er der ingen tvivl i mit. Siden jeg 12 år gammel så VM-finalen i fjernsynet i 1970, hvor Brasilien elegant overtrumfede de azurblå fra Italien med 4-1, har der været ingen over Pelé. Edson Arantes do Nascimento, som jeg hurtigt lærte mig at sige. Brasiliens sorte perle.

Problemet med Pelé som hovedperson i en dokumentarfilm er, at han ikke som det utilpassede boldgeni Maradona er en vanvittig og udknaldet historie om en halvgud fanget i en nedtursspiral. Pelé var ’bare’ endnu en klassisk historie om drengen fra arbejderklassen, der fra den ene dag til den anden tog springet fra skopudserdreng til at blive fodboldens første millionær.